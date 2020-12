Covid-19: les clubs allemands pourraient perdre près de deux milliards d'euros, selon la Ligue

"La saison dernière nous avons eu une brise légère, mais maintenant la tempête arrive", a mis en garde M. Seifert, qui fut l'artisan en mai de la relance de la Bundesliga, premier grand championnat à reprendre après l'arrêt de toutes les compétitions en mars. "Les charges financières et les risques sont nettement plus élevés que ce que voudraient voir les clubs, les joueurs et les agents de joueurs".

La saison dernière, interrompue entre mars et mai, a généré des pertes d'environ 275 millions pour les clubs professionnels allemands.

Si le huis clos est maintenu pour la seule saison 2020/2021, les pertes s'élèveront à presque un milliard d'euros, a prédit M. Seifert: 650 millions de pertes sèches, plus 250 à 300 millions de manque à gagner attendu sur le marché des transferts.

Pour la saison suivante, 2021-2022, la Ligue allemande s'attend de nouveau à des pertes entre 750 et 800 millions.

L'Allemagne peine actuellement à endiguer la seconde vague de l'épidémie de Covid-19 et s'apprête même à durcir ses restrictions, ce qui ne permet pas d'avoir une perspective sur le retour du public dans les stades.

Les clubs tirent aujourd'hui l'essentiel de leurs revenus des droits télés, qui représentent 1,1 milliard par saison dans les pays germanophones, et 180 millions pour le reste du monde.

En 2018-2019, la dernière saison avant le Covid-19, la Bundesliga avait affiché un bénéfice net d'environ quatre milliards.