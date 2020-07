CR7 : 35 ans, 62 buts avec la Juventus

Après son départ du Real Madrid, nombreux ont été ceux qui ont questionné le rendement de Ronaldo avec la Juventus pour sa première saison. Les gens ont du mal à réaliser que Cristiano n'est plus ce jeune avec ses mèches blondes peroxydées.

Auteur d'un doublé face à la Lazio ce lundi, le Portugais est entré dans l'histoire de la Serie A et de la Juventus, à l'âge de 35 ans ! Comment ne pas être bluffé ?

Pour sa première campagne en Italie, il avait enquillé 28 pions et délivré 10 passes décisives, cette saison, il est déjà à 34 buts et 6 passes décisives. Impressionnant !

Lors des 8 derniers matches, il a inscrit 9 buts et trois passes décisives, grâce à ses dernières prestations, il est devenu le meilleur buteur de la Serie A aux dépens de Ciro Immobile. En effet, le natif de l'Île de Madère a atteint la barre des 30 buts.

Mais ce n'est pas tout : il a aussi claqué son 50e but en Serie A en 61 matches. Il est devenu le joueur le plus rapide à atteindre ce total dans l'histoire, dépassant l'Ukrainien Chevtchenko et le Brésilien Ronaldo Nazario.

Et pour couronner le tout, ces 50 buts l'ont érigé comme le premier joueur de l'histoire du ballon rond à planter au moins 50 buts dans trois championnats majeurs différents : Premier League, Liga et Serie A. Un nouveau record pour la machine portugaise.

Quand va-t-il s'arrêter ? Dans très longtemps on espère.