"CR7 a battu la hiÃ©rarchie de United, il Ã©tait assez extraordinaire".

Dans son livre "Red Devils", le Danois Mads Timm n'a eu que de bons mots pour Cristiano Ronaldo, qu'il a côtoyé à Manchester United. Une période compliquée pour les jeunes et les nouveaux à cause de la "hiérarchie" des plus anciens.

"Comme moi, il était intimidé quand il est arrivé au club. Avec ses cheveux, qui ont rapidement été coupés courts, et avec sa tentative presque acrobatique d'impressionner les entraîneurs", commence Timm, avant d'ajouter : "Il pouvait s'arrêter et faire dix à quinze pas avant d'essayer de dribbler un adversaire. 'Passe maintenant, passe, bon sang', lui criaient constamment Gary Neville et Ole Gunnar Solskjaer lorsque nous avions des matchs de l'équipe réserve ensemble".

Selon Timm, "la particularité de Cristiano est qu'il s'est immédiatement opposé à la hiérarchie et a gagné. "Il était assez extraordinaire en tant que footballeur et en tant que personne. Il était complètement indifférent au reste de ses coéquipiers, lucide et avec une foi indomptable en lui-même. Il n'a laissé aucune place aux autres. C'était moi, moi, moi. Cristiano Ronaldo. CR7", a-t-il souligné.

Le joueur de 36 ans, qui joue pour le Kerteminde Boldklub dans le championnat danois, a reconnu que Cristiano "n'est pas le meilleur joueur" avec lequel il a joué, mais "la personne la plus concentrée". "Mentalement, il me faisait penser à moi à 12 ans, et c'est toujours le cas. Je ne pense pas qu'il se regarde de l'extérieur, et je ne pense pas qu'il va s'asseoir et rire de lui-même. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a survécu dans le monde du football professionnel", a-t-il conclu.