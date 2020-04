CR7 apprend son fameux "siiiiim" Ã  son fils

Le saut dans les airs, les bras collés au corps... et le fameux cri. La célébration de Cristiano Ronaldo est l'une des plus connues et reproduites dans le monde du football.

Et c'est une célébration que le joueur portugais semble avoir envie de transmettre à ses enfants. Pendant le confinement, Cristiano Ronaldo a publié une vidéo adorable de son fils en train de reproduire ce fameux cri.

Actuellement au Portugal en train de profiter de sa famille tout en continuant à s'entraîner dur malgré la pandémie, le Portugais s'est amusé à filmer son fils en train de faire le "siiim", tout en riant avec son père.