Thiago Silva dévoile les attaquants qu'il redoute le plus

Roberto Firmino, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo figurent tous sur la liste des adversaires les plus coriaces de Thiago Silva, le défenseur de Chelsea rassemblant un top 10 de ses ennemis les plus redoutables.

À 36 ans, le vétéran brésilien s'est régulièrement retrouvé face à certains des meilleurs attaquants du monde

Il a admirablement bien résisté face à des adversaires très talentueux, méritant une place parmi l'élite mondiale, mais admet que les buteurs de Liverpool à Barcelone en passant l'Inter et le Real Madrid lui ont posé des problèmes.

"Firmino, il a une qualité technique incroyable. Il est très intelligent dans ses mouvements [sur le terrain] qui laisse les défenseurs un peu perdus. Neymar à cause de sa classe, de son intelligence et de sa magie. C'est un joueur qui m'impressionne par sa qualité technique et sa capacité à créer de nulle part", a déclaré le joueur pour 'Chelsea TV'.

Il a ajouté deux autres compatriotes qui ont autrefois terrorisé les défenses de l'opposition : "Romario à cause de son intelligence dans la boîte. C’est le meilleur que j’ai vu dans la boîte. Adriano, comme Drogba, est une force physique incroyable avec un tir de incroyablement puissant du pied gauche."

Il a ajouté à propos de trois anciens collègues connu du côté du Parc des Princes : "Di Maria à cause de sa qualité technique et de son incroyable pied gauche. Mbappe à cause de sa vitesse et aussi de sa qualité technique. Je vais dire Ibrahimovic parce que c’est un gars qui m’a inspiré et je pense qu’il a inspiré de nombreux enfants à faire ce qu’ils font. Il était ceinture noire (en MMA) avant de devenir footballeur et après il s'est retrouvé jouer. C’est un gars que j’admire beaucoup. J'ai eu la chance de jouer avec et contre lui."

Thiago Silva a affronté Messi et Ronaldo au fil des ans et en garde un souvenir tenace.

"Cristiano Ronaldo en raison de son professionnalisme, de son dévouement et de sa passion pour le football. C'est un gars que j'admire vraiment pour son engagement et pour tout ce qu'il a accompli", a déclaré Silva. "Messi, parce qu'il a une qualité incroyable et un don de Dieu et à cause du professionnel qu'il est. Pour moi, il est le meilleur."