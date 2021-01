"CR7 n'est pas le meilleur, mais il a travaillÃ© dur pour arriver au sommet"

L'éternel débat est dans les rues : qui est le meilleur footballeur aujourd'hui ? Pour certains, Cristiano, pour d'autres, Leo Messi.

Weah, légende des Rossoneri, a été interrogé sur Cristiano et a insisté : "Il n'est pas le meilleur joueur du monde, mais il s'est entraîné dur pour devenir ce qu'il est", a-t-il déclaré à 'La Gazzetta dello Sport'.

"CR7 est un exemple de la façon dont on peut combiner le travail et la passion pour le jeu et comment cela peut se transformer en résultats. Je l'admire parce qu'il est resté humble et s'est battu pour arriver là où il est maintenant", a-t-il poursuivi.

Cristiano peut être fier. Actuellement, il est 2e au classement du Soulier d'or 2020-21 avec ses 15 buts en 1 182 minutes, juste derrière Lewandowski.

En tant qu'ancienne légende de l'AC Milan, il n'a pas hésité à faire référence à Ibra, le leader du club. "Il est fort et sûr de lui. Milan l'a signé parce qu'il peut être très utile aux jeunes joueurs, il peut les inspirer. S'il travaille dur et ne perd pas sa passion, l'âge n'est qu'un chiffre. Baresi, Maldini... ils ont joué jusqu'à l'âge de presque 40 ans", dit-il.

Weah affirme avoir le cœur partagé entre la Juve et Milan. Les "rossoneri" m'ont tout donné, mais j'ai continué à soutenir la Vieille Dame. Je les ai soutenus quand j'étais enfant et je suis devenu un fan. Puis la vie m'a emmené à Milan... et là, j'ai trouvé une famille." a-t-il conclu.