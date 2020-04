"Lautaro Martinez peut être le prochain Aguero"

Lautaro Martinez "pourrait bien être le nouveau Sergio Aguero", a déclaré Hernan Crespo, l'attaquant de l'Inter étant appelé à suivre les traces de son illustre compatriote alors que les spéculations concernant un transfert au FC Barcelone s'intensifient ces derniers jours. Le club catalan n'a jamais eu l'occasion de réussir à associer Lionel Messi et Sergio Aguero, attaquant complet et mobile, qui sont de grands amis. Mais les Blaugrana visent désormais une association avec le "successeur d'Aguero" selon Crespo.

Le Barça prépare un pont d’or à Lautaro Martinez

L'attaquant argentin est devenu l'objet d'intenses discussions de transfert en direction du FC Barcelone ces dernières semaines. Ses exploits à Giuseppe Meazza l'ont propulsé sur le radar de l'un des plus grands clubs européens, 'Goal' étant en mesure de confirmer que le FC Barcelone prépare une énorme approche. L'Inter Milan hésite à se séparer d'un jeune attaquant de 22 ans qui a encore une énorme marge de progression mais il se peut qu'ils se voient forcer la main.

L'ancien attaquant des Nerazzurri, Hernan Crespo, n'est pas surpris de voir son compatriote susciter autant d'intérêt, et a toutes les raisons de croire que Lautaro peut devenir un homme clé pour son club et son pays. En évoquant les options actuelles disponibles pour l'Argentine au poste d'attaquant de pointe et dans le rôle de buteur, l'homme aux 64 sélections et 35 buts pour l'Albiceleste a déclaré à 'Sky Sport Italia' : "Nous connaissons Mauro Icardi et Paulo Dybala, alors que nous allons voir ce que Lautaro Martinez peut faire".

"Lautaro Martinez pourrait bien être le nouveau Sergio Aguero. Il n'est pas aussi vif dans ses dribbles, mais il est plus un joueur d'équipe que Kun, qui est trop souvent distrait et a l'air désintéressé. Lautaro participe toujours au mouvement, il peut donc jouer en tant qu'avant-centre seul ou avec un autre attaquant comme avec Romelu Lukaku à l'Inter, même dans un trident offensif. J'aime vraiment sa mentalité", a confessé l'ancien attaquant de l'Inter.

"Ronaldo était insaisissable"

La star de Manchester City, Sergio Aguero, est depuis un certain temps l'un des attaquants les plus redoutables de la planète. Crespo sait tout sur les qualités requises pour réussir dans un tel rôle, ayant lui-même été un attaquant prolifique au cours d'une carrière de joueur distingué. Les périodes les plus productives de sa carrière sont venues en Italie à Parme, la Lazio et Inter, avec le premier des deux séjours à San Siro en 2002, le voyant prendre la succession de l'icône brésilienne Ronaldo.

Crespo a admis que le double vainqueur de la Coupe du monde est assis aux côtés de figures légendaires de l'ère moderne : "Pour les gens de ma génération, Ronaldo était un phénomène. CR7 a eu la chance, comme Lionel Messi, de jouer en même temps et de s'améliorer mais pour Il Fenomeno Ronaldo, c'était différent. À l'époque, Ronaldo et Messi n'auraient probablement pas eu un stimulus aussi important pour s'améliorer encore plus".

"Sans aucun doute, Cristiano Ronaldo a fait preuve d'une incroyable longévité, mais la façon dont Ronaldo marquait des buts et les choses qu'il faisait pour s'éloigner des adversaires le rend inaccessible", a ajouté Crespo. L'Argentin est en train de gravir les échelons pour devenir entraîneur et espère revenir en Europe sur un banc de touche dans le futur : "Je voudrais entraîner les équipes pour lesquelles j'ai joué. Je veux retourner à San Siro, tant qu’ils ne l’abaissent pas. Je rêve d'y retourner tous les jours, c'est un endroit magique".