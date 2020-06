"Cristiano aurait dû tirer le quatrième tir au but"

Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin ont perdu une deuxième finale consécutive après l'échec contre la Lazio en Supercoupe d'Italie. Les Bianconeri ont laissé Naples remporter la Coupe d'Italie.

Et l'un des joueurs qui ont été pointés le plus du doigt en Italie lors des derniers jours est Cristiano Ronaldo, qui n'a même pas eu le temps de tirer le cinquième tir au but de son équipe.

"Ça aurait été mieux qu'il tire le quatrième. Le premier doit toujours être tiré par celui qui est le plus confiant. Ça m'est souvent arrivé qu'un joueur me dise qu'il veuille tirer le premier, et je l'ai laissé faire", explique Capello pour 'Tuttosport'.

"Lorsque je regardais le match, j'ai pensé la même chose que tout le monde. Le niveau de la Juve a beaucoup baissé en seconde période. Ils avaient déjà souffert contre Milan", a-t-il ajouté.

Cependant, Capello espère que Sarri restera à la tête de la Juve cet été : "Je crois qu'il restera l'année prochaine et qu'il est prêt pour cela. La Juve n'est pas facile à diriger, il y a beaucoup d'egos. Il doit démontrer qu'il croit en ses idées pour atteindre les objectifs."