Cristiano escortÃ© comme un roi Ã  son arrivÃ©e Ã  Turin

Cristiano Ronaldo est enfin de retour à Turin. Après plusieurs rumeurs sur son retour, le joueur a rejoint Turin depuis son île natale où il se trouvait confiné depuis quelques semaines.

L'ancien joueur du Real Madrid a dû attendre plus longtemps que prévu puisque son avion était bloqué à Madrid, mais a finalement réussi à faire son retour du côté du nord de l'Italie.

Entouré de nombreuses voitures de la police italienne, le joueur est arrivé à Turin en jet privé et a rejoint son domicile. Avant de reprendre l'entraînement, le Portugais devra effectuer 14 jours de confinement.

En attendant, ses coéquipiers ont repris l'entraînement individuel à Turin. Presque tout le monde était présent, notamment Daniele Rugani, qui avait été touché par le coronavirus en mars.

Cristiano Ronaldo returns to Turin ahead of Potential Serie A restart. He arrived by private jet from Madeira and will spend two weeks in quarantine.pic.twitter.com/wrHLMUwa0K