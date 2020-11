De retour après être passé par le coronavirus lors des dernières semaines, et avoir manqué plusieurs rencontres, Cristiano Ronaldo a retrouvé le sourire ce dimanche.

Entré en jeu en seconde période contre Spezia, le joueur de la Juventus Turin n'a tardé que trois minutes avant de marquer un but, puis s'est offert un doublé en fin de match.

Au micro de 'Sky Sport', le Portugais s'est dit très heureux d'être de retour et a même parlé de lui à la troisième personne : "Cristiano est de retour, et c'est le plus important."

"Jouer me manquait beaucoup mais, par chance, je n'ai eu aucun symptôme et j'allais bien. Je suis de retour comme avant, et j'espère récupérer mon meilleur état physique. J'ai été arrêté longtemps", a confié le joueur portugais.

Le quintuple Ballon d'Or a aussi évoqué les options de la Juventus Turin pour remporter le titre cette saison : "Le championnat est compliqué mais c'est bon, il y a plus de concurrence. Milan fait les choses bien, mais nous devons aussi faire attention à Naples, la Lazio et d'autres équipes."