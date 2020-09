"Cristiano est prêt à faire une belle saison"

Andrea Pirlo a dirigé son premier match à la tête de la Juventus Turin et l'équipe turinoise l'a largement emporté contre une équipe de Serie C, Novara.

Cristiano Ronaldo s'est chargé de marquer le premier but de la rencontre. Un Cristiano Ronaldo qui revenait d'une grande trêve internationale avec le Portugal.

Son nouvel entraîneur a assuré après la rencontre que le Portugais semblait être en grande forme et espère qu'il signera une grande saison, alors que le championnat reprendra la semaine prochaine.

"Il va bien, il l'a montré aussi en équipe nationale (un doublé contre la Suède). Il est prêt à faire une belle saison", a assuré Andrea Pirlo avant d'évoquer la recherche d'un attaquant sur le mercato. "J'ai besoin d'un attaquant le plus tôt possible mais le mercato est encore long et il y aura du temps pour travailler."