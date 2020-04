Rodrygo est arrivé au Real Madrid prêt à démontrer son potentiel. Zidane a fait preuve de confiance et le Brésilien en a séduit plus d'un avec ses performances.

Le footballeur a été élu meilleur jeune joueur lors de la remise des prix 'Goal' de 'NxGn 2020'. Rodrygo a battu Reinier, Kubo et Ansu Fati, entre autres.

Rodrygo, pense que le prix qu'il a gagné lui donnera encore plus de force : "Je pense que ce prix me motivera et me donnera beaucoup de motivation. Cela me donne beaucoup de confiance. J'espère que de bonnes choses se produiront, que je continuerai à très bien jouer."

Rodrygo a révélé qui sont ses idoles : "Cristiano et Neymar sont des sources d’inspiration, deux joueurs dont je suis un grand fan. Pelé, Neymar et Robinho représentent beaucoup pour moi et pour mon équipe préférée aussi, qui est Santos. Neymar est celui que j’ai le plus suivi, mais grâce à Dieu, j’ai eu l’opportunité de rencontrer les trois. Avant de venir à Madrid, j’ai été invité chez Pelé et j’ai reçu sa bénédiction avant de partir."

Le Brésilien a admis que, depuis son enfance, il a toujours voulu jouer au Bernabeu : "Le Real Madrid, c’est comme Vila Belmiro )stade de Santos), c’est un rêve pour moi. Un rêve devenu réalité. N’importe qui me connaît, le sait. Mon grand rêve était de jouer ici, je regardais tous les matchs."

Il a aussi évoqué sa relation avec son coach, Zidane : "J’ai une bonne relation avec lui, il m’a bien reçu. Il connaissait le bon moment pour me lancer et comment m’y préparer. Il m’aide, me conseille et me dit où et comment m’améliorer."