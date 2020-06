Cristiano offre des crampons Ã  son fils et le laisse gagner un dÃ©fi

Pour son dixième anniversaire, le fils de Cristiano Ronaldo a reçu de jolis crampons de la part de son père, qui en a profité pour partager le moment sur les réseaux sociaux.

Les deux membres de la famille Ronaldo ont mis leurs crampons en même temps avant de se diriger sur la pelouse, devant des cages de football.

Père et fils ont alors réalisé un petit défi pour essayer les nouveaux crampons. Le joueur de la Juve a laissé son fils partir plus vite que lui pour aller inscrire son but.

Un tendre moment que le quintuple Ballon d'Or a publié sur les réseaux sociaux avec un simple message : "Il gagne toujours."

The next Cristiano Ronaldo?

Will Cristiano Junior be as good as his dad ? pic.twitter.com/Vt4cFJGlwt