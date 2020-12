"Cristiano parle plus que Messi, il est plus accessible"

L'éternel débat entre Messi et Cristiano est dans les rues. Certains préfèrent le jeu du 10 du Barça, tandis que d'autres préfèrent la voracité du 7 de la Juventus.

On a demandé à Arthur, qui a joué avec les deux, ce qui différenciait les deux cracks. "Par rapport à Messi, Ronaldo parle plus et est plus accessible", a-t-il déclaré dans 'Gringolandia'.

Mais il pense qu'ils ont beaucoup en commun. "Ce sont des champions avant tout. Messi et Ronaldo, en cela, sont identiques. Ils sont concentrés du début à la fin. S'ils marquent trois buts, ils pensent déjà au quatrième. Ils ne s'arrêtent pas. C'est impressionnant et, en même temps, motivant. Ils vous poussent à tirer le meilleur de vous-même", a-t-il déclaré.

Il a également parlé de lui-même. "Je grandis. J'avais besoin de reprendre confiance et il était essentiel de retourner en sélection brésilienne. Cela m'a permis de retrouver la confiance et la sécurité qui m'avaient fait défaut ces derniers mois à Barcelone", a-t-il déclaré.

Il s'adapte encore à la Juventus : "Il y a beaucoup de concurrence. Il faut gagner sa place, c'est normal et juste. Il n'était pas facile de se plonger dans un autre monde, avec un style de jeu différent. On ne peut pas changer du jour au lendemain", a-t-il déclaré.

Parce que le football italien et le football espagnol sont très différents. "L'attitude, les rythmes, les tactiques... Ce n'est pas comme la Liga ici", a-t-il poursuivi.

Enfin, il a parlé de son départ du Barça : "Le club doit penser qu'il s'est bien comporté concernant mon départ, c'est difficile de parler...", a-t-il dit.

Arthur Melo to @geglobo "Messi and Ronaldo? I understand the success, the mentality that these guys have is something incredible. They are not content with little. They always want more, do the second and want the third." pic.twitter.com/nX4hpnhtvI