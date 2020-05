"Cristiano pense qu'il n'a pas toute la reconnaissance qu'il devrait avoir"

Ancien coéquipier de la star portugaise à Manchester United, Rio Ferdinand n'a pas hésité à reconnaître que son ami est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.

L'ancien défenseur a toujours loué la qualité et le désir du joueur portugais et cette fois-ci, les choses n'allaient pas être différentes. Dans le podcast 'The Beautiful Game', il a essayé de déchiffrer ce qui fait que Cristiano Ronaldo dépasse ses limites chaque saison.

"Il a une mentalité de privilégié. Il ne se contente pas de marquer un but pour battre Fulham dans les dernières secondes, il veut le faire en Ligue des champions ou avec le Portugal dans une Coupe du monde ou lors d'un Euro. Il place toujours la barre plus haut", a déclaré l'ancien international anglais.

Ferdinand a été surpris d'avouer que le CR7 se soucie presque trop de ce qu'on dit de lui : "Vous ne croiriez pas les choses dont il se plaint encore. Il a atteint le sommet, mais il est encore inquiet de ce que les gens disent de lui. Il pense qu'il n'a pas toute la reconnaissance qu'il devrait avoir"

L'ancien joueur a admis qu'il pense que c'est cela qui distingue Cristiano Ronaldo des autres bons footballeurs.