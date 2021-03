"Cristiano Ronaldo a un rêve qui est de gagner la Coupe du monde"

Malgré ses 36 ans et les critiques à son égard depuis l'élimination de la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a toujours soif de buts et de titre.

Et parmi les titres qu'il rêve encore de remporter se trouve évidemment la Coupe du monde. Capitaine du Portugal, le joueur a été sélectionné pour les premiers matchs des éliminatoires du Mondial 2022.

En conférence de presse, son sélectionneur Fernando Santos est revenu sur la motivation du quintuple Ballon d'Or et sur ses envies de gagner de nouvelles choses avec son pays.

"Je suis convaincu qu'il sera motivé, comme toujours. Ça n'a rien à voir avec le fait de marquer plus ou moins de buts. Je suis certain qu'il viendra ici avec la même ambition que les fois précédentes, et qu'il ne pensera pas aux objectifs personnels mais au collectif. Il a un rêve très important, qui est de remporter la Coupe du monde", a assuré Fernando Santos.

En plus d'avoir l'Euro et la Coupe du monde dans le viseur, Cristiano Ronaldo n'est plus qu'à quelques buts de battre le record absolu du nombre de buts inscrits par un joueur avec sa sélection détenu par Ali Daei (109 buts).