Cristiano Ronaldo annonce son prochain objectif

En marquant le 750e but de sa carrière mercredi soir face au Dynamo Kiev, Cristiano Ronaldo a fait son entrée dans un cercle très fermé dans l'histoire du football. Mais le Portugais n'a pas de temps à perdre.

Juste après le coup de sifflet final de la rencontre, l'attaquant de la Juventus s'est félicité sur les réseaux sociaux, et annonce déjà son prochain objectif : les 800 pions.

"750 buts, 750 moments de joie, 750 sourires sur les visages de nos supporters, a écrit Ronaldo. Merci à tous les joueurs et entraîneurs qui m'ont aidé à atteindre ce nombre incroyable. Merci à tous mes adversaires qui m'ont fait travailler de plus en plus dur chaque jour. Mais surtout merci à ma merveilleuse famille, toujours présente dans mes meilleurs et mes pires moments. Prochain objectif: 800 buts! Let’s go!"