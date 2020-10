Cristiano Ronaldo aurait pu signer à l'OL

En 2002, un jeune talent formé au Sporting CP attire l'attention des plus gros cadors européens, notamment l'OL, qui dominait à l'époque le football français.

Dans un long entretien au 'Parisien', Bernard Lacombe, ancien directeur sportif des Gones, raconte comment Lyon aurait pu signer le quintuple Ballon d'Or.

"Je connaissais très bien Fernando Chalana, on s'entendait très bien. Un jour il me dit : 'Bernard, il y a un joueur, c'est un phénomène, il joue au Sporting, tu verras, ce sera un très grand joueur.' Au début, je me suis dit qu'il devait exagérer, explique l'ancien footballeur. Mais j'y suis allé quand même et j'ai vite vu qu'il ne m'avait pas menti."

L'OL s'était même rendu à Lisbonne pour observer le Portugais. "On était très intéressés par Cristiano lorsqu'il jouait au Sporting. On l'avait vu jouer avec le président [Aulas], je ne me souviens plus de l'affiche, je crois que c'était Sporting - Benfica. Il était déjà monstrueux : la vitesse, le jeu aérien, l'endurance, le toucher de balle, il avait tout. Fernando Chalana me l'avait présenté. J'avais un peu discuté avec lui après le match, c'était un bon gamin, la tête sur les épaules mais il savait déjà où il voulait aller. Ça ne m'étonne pas quand je vois sa forme athlétique aujourd'hui à 35 ans."

Lacombe regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir signé. "Quand j'y pense aujourd'hui, on aurait pu faire un gros coup. Il était déjà cher. Mais en y repensant, c'est vraiment une opportunité manquée. On savait déjà que ça allait être un joueur immense. Pour certains, il y a des évidences. Pour lui, ça l'était", conclut-il.

Le train ne passe jamais deux fois, et Lyon le sait...