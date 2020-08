Cristiano Ronaldo conserve ses records

"Monsieur Ligue des champions" aurait pu perdre l'un de ses plus précieux records dans sa compétition favorite lors de la finale de la Champions League dimanche soir à Lisbonne.

Il ne manquait plus que deux buts à Robert Lewandowski pour égaler le record de buts marqués sur une édition de Ligue des champions, un record détenu par Cristiano Ronaldo depuis la saison 2013-2014.

L'international portugais a remporté jusqu'à sept fois le titre de meilleur buteur de la compétition sur une saison, et détient d'ailleurs le record de buts inscrits au total en Ligue des champions (131).

Pourtant, le Lusitanien a été plus menacé que jamais cette saison par un Robert Lewandowski qui a inscrit un total de 15 buts en 10 rencontres européennes, et qui n'était plus qu'à deux buts du record absolu des 17 buts sur une saison de CR7.

Autre record conservé pour Cristiano Ronaldo, celui du plus grand nombre de matchs consécutifs de Champions League en marquant au moins un but. Lewandowski se sera arrêté à neuf, alors que le quintuple Ballon d'Or détient la meilleure série avec onze matchs consécutifs.

Le géant polonais remporte tout de même le titre de meilleur buteur de la compétition cette saison, pour la première fois de sa carrière. De quoi terminer une saison en beauté et avec un nouveau trophée en poche.