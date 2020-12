Cristiano Ronaldo coupe la tête du Barça

C'était le grand choc de la soirée en Ligue des champions. Cristiano Ronaldo retrouvait Leo Messi et le FC Barcelone pour la première fois depuis 2018, un rendez-vous attendu par les amoureux du football.

Le FC Barcelone avait pour mission de s'assurer de conserver la première place, mais a complètement coulé face à Cristiano Ronaldo et compagnie. Les hommes de Ronald Koeman sont tombés de haut.

Perdus en début de match, les joueurs catalans ont laissé la Juventus Turin dominé le jeu. Après 12 minutes de jeu seulement, Ronald Araujo faisait tomber Ronaldo dans la surface, lui offrant un penalty.

Un penalty que Ronaldo a envoyé dans les cages de Ter Stegen sans problème, avant de célébrer avec ses coéquipiers (12e, 0-1). Le Barça souffre, et encaisse un second but moins de dix minutes plus tard.

Sur un une-deux avec Juan Cuadrado, Weston McKennie est servi dans la surface par le Colombien et décoche une frappe acrobatique incroyable pour fusiller Marc-André ter Stegen (21e, 0-2). Le Barça se réveille en fin de seconde période mais bute sur un Gianluigi Buffon en forme, qui empêche Leo Messi de réduire le score à deux reprises avant la pause.

Au retour de la pause, Ter Stegen réalise un arrêt de grande qualité face à Aaron Ramsey, mais l'arbitre revient sur une faute de main évidente de Clément Lenglet et siffle un nouveau penalty en faveur de la Juventus Turin. Encore une fois, Cristiano Ronaldo ne tremble pas et inscrit le troisième but de son équipe (52e, 0-3). Leonardo Bonucci aurait même pu alourdir le score, mais son but était annulé pour une position de hors jeu (75e).

Malgré tout, le Barça essaie de pousser, mais rien n'y fait. Antoine Griezmann envoie une jolie tête croisée sur la transversale de Buffon (58e), et Leo Messi bute encore à plusieurs reprises sur Gianluigi Buffon (65e, 77e, 89e).

Le Barça aura tenté de nombreuses fois mais aura manqué cruellement d'efficacité. Les Catalans perdent leur première place et plongent encore un peu plus dans le doute et dans la crise. La Juventus Turin de Cristiano Ronaldo sort donc gagnante de ce choc des titans contre le Barça de Leo Messi.