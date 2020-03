Cristiano Ronaldo de retour à l'entraînement après l'AVC de sa mère

Mardi, la mère de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, a été hospitalisé en urgence après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral.

Après un aller-retour sur l'île de Madère au Portugal pour se rendre au chevet de sa mère, l'international portugais a fait son retour à Turin et s'est entraîné sous les ordres de son entraîneur, Maurizio Sarri, comme le rapporte la Juventus ce mercredi.

"Merci à tous pour vos messages de soutien pour ma mère. Elle est stable et se repose à l'hôpital. Moi et ma famille tenons à remercier le staff médical qui est en train de prendre soin d'elle et nous demandons aimablement un peu d'intimité dans ces moments difficiles", a publié Cristiano ce mardi à travers son compte Twitter.

CR7 et ses coéquipiers ne savent pas encore quand se jouera la prochaine rencontre, étant donné que l'Italie est fortement touchée par le coronavirus et que plusieurs rencontres de Serie A ont été reporté, tout comme la Coppa Italia. La Vieille Dame devait se mesurer ce mercredi soir à Milan mais la rencontre a été reporté.

En Italie, près de 1 694 personnes sont contaminées, 34 sont décédées et 83 personnes sont guéries.