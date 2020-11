Cristiano Ronaldo de retour avec la Selecçao

Cristiano Ronaldo avait été testé positif au coronavirus le 13 octobre lors d'un rassemblement avec sa sélection après le match face à l'Équipe de France. Il avait, ensuite, déclaré forfait pour le match face à la Suède le 14 octobre, remporté par les lusitaniens sur le score de 3-0.

Guéri après une quarantaine à son domicile en Italie durant 18 jours, le capitaine de la Selecçao a pu retrouver les terrains dimanche avec la Juventus, inscrivant un doublé face à la Spezia après être entré en cours de jeu.

Il a également été titularisé ce mercredi en Ligue des champions lors de la victoire de la Juve sur le terrain de Ferencvaros (4-1).

Convocados Estes são os jogadores escolhidos para os jogos com Andorra, França e Croácia!



Here's the list These are the players called up for the games with Andorra, France e Croatia!