Cristiano Ronaldo de retour ce week-end à Turin

Alors que la reprise de la Serie A est de plus en plus incertaine, les clubs espèrent pouvoir reprendre l'entraînement dans les prochains jours et les étrangers vont devoir faire leur retour en Italie.

Le plus attendu est Cristiano Ronaldo, dont le retour en Italie fait l'objet des nombreuses rumeurs depuis quelques semaines. Et selon 'Tuttosport', CR7 est proche d'un retour.

Le média italien assure que Cristiano Ronaldo sera à Turin dans les prochaines heures et que le joueur aurait organisé un vol privé avec son avion pour revenir à Turin.

La source italienne rapporte que le joueur s'est montré en pleine forme lors des derniers mois et n'a pas relaché ses entraînements à la maison. Le joueur devrait aussi passer par une quarantaine de 14 jours après son retour.