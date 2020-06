Cristiano Ronaldo de retour plus en forme que jamais

Cristiano Ronaldo est un exemple de travail et de régularité. Sur les réseaux sociaux, le joueur a prouvé qu'il ne s'était pas arrêté de travailler pendant ses deux mois de confinement au Portugal.

L'attaquant de la Juventus a suivi un plan précis donné par son équipe, en plus de se soumettre à quatre heures d'entraînement supplémentaires au quotidien. La force et la musculation sont les domaines qu'il a le plus travaillés.

Le souhait de Cristiano Ronaldo était de perdre le moins de rythme possible. Aujourd'hui de retour à l'entraînement à Turin, le joueur a surpris le staff de Maurizio Sarri lors de sa reprise.

Selon les dernières informations de 'Tuttosport', le joueur serait de retour plus fort et plus rapide que jamais. Les tests physiques passés après le confinement ont même montré des résultats légèrement supérieurs à ceux passés avant son départ à Madère en mars pour rendre visite à sa mère, victime d'un AVC.

Son point d'accélération aurait même augmenté après ces deux mois d'entraînement intense à la maison. Car s'il s'est entraîné, le joueur portugais n'avait pas non plus à supporter la charge de fatigue impliquée par les matches.

Le joueur travaillerait aussi sur son adaptation à jouer dans des matches sans supporters afin de ne pas être trop surpris lors de la reprise de la Serie A. CR7 est prêt à revenir, et ne laissera rien se mettre en travers de son chemin.