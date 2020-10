Cristiano Ronaldo donne des nouvelles

L'international portugais, Cristiano Ronaldo, a fait une rare apparition sur un live Instagram. L'attaquant de la Juventus en a profité pour informer sur son état de santé, conseiller et surtout, pour mettre fin aux rumeurs qui expliquent qu'il n'a pas respecté le protocole sanitaire.

"Bonjour à tous ! Je suis juste venu ici pour vous dire que tout va bien. C'est quelque chose de sérieux mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a certainement des maladies plus graves mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, tout va bien, je n'ai aucun symptomes. J'en profite pour vous conseiller de prendre des vitamines. De la vitamine D et C principalement. Ayez une alimentation saine. Allez au sport, même si je sais que beaucoup ne sont pas fans du sport. Si c'est le cas, sortez et marchez un peu, il faut faire environ 10 mille pas par jour pour maintenir la forme. Mangez bien, évitez les sucreries surtout."

Le quintuple Ballon d'Or a également voulu mettre les chose au clair concernant son arrivée en Italie depuis le Portugal : "Je tiens à ce que ça soit clair. Je n'ai enfreint aucun règlement. Ni aucune loi. Ce sont des mensonge. Il y a une personne ici, en Italie (le ministre des sports) qui parle de moi, qui dit que je ne suis pas en règle. Je respecte le protocole et je n'ai enfreint aucune règles. Prenez soin de vous et merci de votre soutien."