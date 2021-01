Cristiano Ronaldo dépasse le record de buts de Pelé

Cristiano Ronaldo démarre 2021 du bon pied. Grâce à son doublé face à Udinese ce dimanche soir (4-1), il dépasse le record de Pelé et ses 757 buts inscrits dans sa carrière, club et sélection confondus. De quoi inscrire son nom de manière un peu plus indélébile au panthéon du football.

Plus de 18 années se sont écoulées depuis que Ronaldo a ouvert son compteur de buts avec l'équipe première du Sporting CP : sa première réalisation en pro était survenue le 7 octobre 2002 en championnat, face à Moreirense. Depuis, il n'ent finit plus d'enquiller les buts, que ce soit lors de son passage au Real Madrid, ou sous le maillot du Portugal. À bientôt 36 ans, il continue toujours d'affoler les compteurs et d'empiler les records.

Encore d'autres records à chasser

L'attaquant vedette de la Juventus cumule désormais 758 buts en 1035 matchs disputés (club et sélection). Son prochain objectif sera alors d'effacer des tablettes un autre Brésilien : Romario (772). Et attention, en 2021, Cristiano Ronaldo pourrait atteindre un nouveau cap dans sa carrière, un cap totalement inouï. L'ex-Madrilène pourrait atteindre la barre des 800 buts et devenir par la même occasion le deuxième meilleur buteur de l'histoire du ballon rond (clubs et sélections), à seulement cinq unités du record absolu de Jozek Bican (805). Un objectif atteignable connaissant le numéro 7.

Les meilleurs buteurs (clubs et sélections) de l’histoire :

1. Bican, 805 buts

2. Romario, 772 buts

3. C. Ronaldo, 758 buts

4. Pelé, 757 buts

5. Puskas, 746 buts

6. G. Müller, 735 buts

7. Messi, 715 buts