Cristiano Ronaldo élu joueur du siècle

Si cette année le Ballon d'Or a été mis au placard, ce n'est pas le cas du Globe Soccer Awards, une cérémonie à Dubaï qui récompense le meilleur joueur de l'année 2020.

Cette année il aurait certainement gagné le Ballon d'Or mais il devra se contenter du Globe Soccer, c'est Robert Lewandowski qui remporte la distinction du meilleur joueur de l'année 2020. Après avoir tout remporté avec le Bayern Munich cette année et planter de nombreux buts, l'international polonais est logiquement récompensé.

Une autre distinction a été décernée, celle du joueur du siècle sur la période 2001-2020, c'est la star portugaise, Cristiano Ronaldo qui a été désigné. Elle récompense sa carrière, se basant sur les titres collectifs en clubs et en sélection ainsi que sur ses performances individuelles.

ROBERT LEWANDOWSKI presented with the ⁣PLAYER OF THE YEAR 2020⁣ Globe Soccer Award ⁣⁣⁣⁣#Lewandowski #RL9 #TikTok #globesoccer @lewy_official @dubaisc @fcbayern @pzpn_pla pic.twitter.com/qHcN2qnySw