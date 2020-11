Cristiano Ronaldo est de retour

La Vieille Dame retrouve le sourire. Après la défaite face au FC Barcelone ce mercredi en Ligue des Champions (0-2), la Juventus de Turin retrouve son attaquant phare, Cristiano Ronaldo.

Andrea Pirlo, entraîneur de la Juve, l'a confirmé ce samedi, Ronaldo a été testé négatif à la Covid-19 après avoir effectué un examen le vendredi. Par conséquent, le quintuple Ballon d'Or est apte à jouer et son coach ne s'est bien entendu pas fait attendre pour le convoquer, CR7 est présent dans la liste de joueurs qui affronteront Spezia ce dimanche (15h), à l'occasion de la 6e journée de Serie A.

"Tout s'est bien passé, Cristiano a également été testé négatif pour son second test. Il va bien et voyagera avec l'équipe. Je ne pense pas qu'il débutera d'emblée, mais il est important de l'avoir avec nous maintenant. Nous verrons comment il se sent ce dimanche et la semaine prochaine", a déclaré Pirlo en conférence de presse d'avant-match.

"C'est un joueur important, il s'est entraîné chez lui, mais ce n'est pas la même chose que de s'entraîner avec l'équipe", a-t-il ajouté.

Après son premier test positif du 13 octobre lors du rassemblement avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo aura donc l'occasion de mettre un premier pied sur les terrains ce week-end avant d'effectuer son grand retour en Ligue des Champions, mercredi prochain face à Ferencváros (21h).