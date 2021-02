"Cristiano Ronaldo est un héros"

Andrea Pirlo s'est montré admiratif concernant le portugais, Cristiano Ronaldo, qui fête ses 36 ans ce vendredi.

"Je l'ai connu comme joueur, sur le terrain, aujourd'hui je suis son entraîneur et j'ai été très surpris. Il a encore cette passion pour son sport, il s'amuse et s'est fondamental quand tu as tout gagné. Il garde toujours la même concentration, ce qui fait de lui un héros. Tout comme Buffon, Chiellini et Bonucci. La passion est toujours là et ils veulent tout gagner."

Le coach italien a également évoqué la rencontre face à l'AS Roma : "Ça va être un match contre l'une des meilleures équipes italiennes. On devra faire attention, ils ont de bons joueurs malgré l'absence de Dzeko. Le football de l'AS Roma est très fluide avec des joueurs qui sont toujours en mouvement."