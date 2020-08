Cristiano Ronaldo et les autres

Ce vendredi la Juventus s'est faite éliminer par l'Olympique Lyonnais en 8ème de finale de Ligue des champions. Malgré une victoire des Turinois (2-1) le but de Lyon au match aller a pesé dans la balance et provoqué l'élimination du champion d'Italie.

Cet echec vient de plusieurs problèmes de la Juve, à commencer par l'entraîneur Maurizio Sarri (limogé ce samedi matin). Le coach italien n'avait pas les épaules pour diriger un club de l'envergure de la Juventus. Des choix douteux également lors du précédent mercato avec le départ de Joao Cancelo (24 ans) pour l'échanger contre Danilo (30 ans). Un effectif vieillisant à l'image de Bonucci, Chielini, Cuadrado, Alex Sandro, Higuain ou Matuidi. Néanmoins, un cadre de 35 ans aura été présent dans les moments décisifs : Cristiano Ronaldo.

Le portugais, depuis son arrivé à la Juventus en 2018, a marqué 65 buts en 89 matches. Des statistiques honorables pour un joueur de son âge mais insuffisantes. En effet, Cristiano Ronaldo continue de battre des records mais la Juventus ne suit pas. Le quintuple Ballon d'Or est l'auteur de tous les buts de la Juventus en phase finale de Ligue des champions depuis 2019, soit 3 contre l'Atlético, 2 contre l'Ajax et 2 contre l'Olympique Lyonnais. Un rendement à la hauteur de l'évenement et pourtant, la Juventus n'a pas dépassé les quarts de finale depuis l'arrivée du portugais. Cela s'explique par une gestion catastrophique qui n'a pas aidé le joueur. Sous l'ère Sarri, la Juventus a connu des départs illogiques : un cadre comme Mandzukic et des joueurs prometteurs comme Can, Cancelo et Kean. Ils étaient titulaires ou décisifs en entrant en cours de jeu la saison précédente avec Allegri. Beaucoup de joueurs de la Juve se blessent en cours de saison également, à l'image de Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi, Khedira, Ramsey ou Alex Sandro.

Un Cristiano Ronaldo en forme, dans un effectif pas à la hauteur de ses performances. Décisif dans les matches importants, le portugais est souvent seul avec Dybala en attaque ce qui est la raison des scores très faible de la Juventus. Cette saison le club Piemontais a marqué 99 buts en 52 matches, toutes compétitions confondues dont plus de la moitié par Cristiano Ronaldo (37) et Dybala (17). Un ratio inquietant pour la Juve qui doit toujours s'en remettre à Cristiano Ronaldo, comme face à l'Atlético de Madrid (3-0 triplé de Ronaldo) et l'Ajax l'an passé (1-2, but de Ronaldo) et cette saison face à Lyon (2-1, doublé de Ronaldo). Plusieurs rumeurs circulent déjà concernant un départ de la star portugaise mais difficile de voir CR7 terminer son aventure turinoise sur un échec.