Cristiano Ronaldo félicite un dirigeant de Liga pour son don

Cristiano Ronaldo a quitté Madère après deux mois de confinement pour retrouver l'Italie et se préparer pour un retour à l'entraînement individuel dans quelques jours à Turin.

Très actif sur les réseaux sociaux depuis son confinement, le capitaine de la sélection portugaise a pris la parole pour féliciter un don important de Peter Lim.

Le propriétaire de Valence a réalisé un don de presque un million d'euros pour aider les autorités sanitaires de son pays et pour que les habitants puissent s'acheter à manger.

Sur Twitter, le Portugais a partagé l'article qui évoquait ce don avec un simple message : "Bien joué, mon ami !"

Well done my friend! https://t.co/XqTFitr5tI