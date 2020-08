Cristiano Ronaldo séduit par le PSG

Cristiano Ronaldo est arrivé à la Juventus en provenance du Real Madrid, club où il a tout remporté, contre 100 millions d'euros. Le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid penserait cependant à un départ de Turin pour la capitale.

En effet, 'France Football' explique que le portugais de 35 ans ne serait pas vraiment heureux en Italie. Les raisons sont que l'équipe n'est pas assez compétitive pour remporter des trophées majeurs. La Juventus serait qualitativement inférieur au Real Madrid pour concurrencer avec les autres grands européens ce qui agacerait l'international portugais. Ronaldo a toujours connu une équipe pouvant remporter la Ligue des champions, principal objectif de la Juventus, mais force est de constater que la Juve peine en compétition européenne et que l'effectif est plutôt agé.

'France Football' avance que l'ancien de Manchester United se verrait bien au PSG, lui qui connaît bien Neymar (pour avoir participé à un spot publicitaire ensemble) et Mbappé (qui le connaît depuis tout jeune). Une bonne option pour le quintuple Ballon d'Or alors qu'il n'est pas forcément malheureux mais n'est pas vraiment heureux non plus à la Juventus.