Cristiano Ronaldo incertain contre la Croatie

La star portugaise Cristiano Ronaldo pourrait manquer le match de la première journée de Ligue des Nations face à la Croatie samedi à Porto.

En effet, CR7 est victime d'une inflammation à un pied qui serait certainement liée à une piqûre d'abeille. Ce vendredi, le sélectionneur du Portugal a expliqué la situation en conférence de presse : "Je doute beaucoup que, demain (samedi), il soit O.K. à 100 %. Il a poursuivi le travail de gymnase, il s'est très bien entraîné. Tout à coup, l'un de ses orteils était rouge. On dirait une piqûre d'abeille. Maintenant, il faut attendre. Une blessure, on peut avoir une idée de combien de jours sont nécessaires pour le rétablissement. Une infection, on ne sait jamais..." a déclaré Fernando Santos.