CR100 : Ronaldo marque son 100e but avec le Portugal !

12 juin 2004, une pépite portugaise âgée de 19 ans, impressionnait tout le monde lors de l'ouverture de l'Euro entre le Portugal, pays hôte, et la Grèce. Avec ses mèches blondes peroxydées et son n° 17 dans le dos d'un maillot un peu trop grand, 'O Puto Maravilha' comme il était surnommé à l'époque par les médias portugais, ouvrait son compteur avec le Portugal.

08 septembre 2020, 16 ans plus tard, sans mèches blondes, un peu plus costaud, et ayant déjà inscrit son nom parmi les plus grands footballeurs de l'histoire du ballon rond, il marque son 100e but. Vous l'aurez compris, on parle bien de Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro.

Cristiano en terre conquise

La Suède est une équipe qui réussit plutôt bien à Cristiano Ronaldo. Et, il l'a encore prouvé ce soir. Rappelons-nous de ce fameux 19 novembre 2013, en barrage retour de la Coupe du monde 2014, l'attaquant vedette de la Juventus avait réalisé une masterclass contre l'équipe de Zlatan Ibrahimovic, réussissant un triplé entre la 50ème et la 79ème minute et permettant à son pays de valider son ticket pour le mondial du Brésil. Hasard de la rencontre, c'est également contre la Suède qu'il était parvenu à égaler le record de buts en sélection portugaise de Pauleta (47 réalisations).

À 35 ans, et après 165 capes, le quintuple Ballon d'Or vient, ce soir, de passer la barre des 100 buts sur un coup franc sanctionnant. Ayant atteint 99 buts le 17 novembre 2019 contre le Luxembourg, le capitaine de la Seleção était, depuis, en quête de ce record. Mais on le sait, les records ne fuient pas très longtemps à Ronaldo.

Ali Daei dans sa ligne de mire

Grâce à son 100e pion sous le maillot portugais, le moteur de la formation lusitanienne entre ainsi dans un cercle très fermé. Il est à neuf longueurs (il a inscrit son 101e ce soir contre la Suède) d'effacer le record de l'Iranien Ali Daei (109 buts), et devenir par la même occasion le joueur le plus prolifique au niveau international. Connaissant son esprit compétitif et sa soif de records, on le sait qu'il ne tardera pas à décrocher un nouveau record et marquer un tournant historique dans sa carrière.

Les 100 buts de CR avec le Portugal :

Éliminatoires de l'Euro : 31 buts

Éliminatoires pour le Mondial : 26 buts

Matchs amicaux : 17 buts

Coupe d'Europe : 9 buts

Coupe du Monde : 7 buts

Playoffs pour le Mondial : 4 buts

Ligue des Nations : 3 buts

Coupe des confédérations : 2 buts