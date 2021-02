Cristiano Ronaldo marque et la Juventus file sur le podium

Ce samedi, la Juventus a battu l'AS Roma à Turin 2-0, lors du match de la 21e journée de Serie A.

Cristiano Ronaldo a de nouveau été décisif. Le numéro 7 de la Juve a ouvert le score à la 13e minute, grâce à une passe d'Alvaro Morata. Ronaldo a dominé le ballon avec son pied droit et a immédiatement tiré avec son gauche, ne laissant aucune chance au gardien Pau López. Les hommes de Paulo Fonseca ont tenté de réagir et ont construit un football très offensif, mais l'arrière de la Vecchia Signora a toujours été très solide et a empêché Szczesny d'être trop exposé aux attaques. Les hommes d'Andrea Pirlo ont tué le match en seconde période, avec Cuadrado et Kulusevski entrant, construisant le deuxième but à la 69e minute. Le Suédois a été lancé à droite par le Colombien et a tenté de servir Ronaldo, mais Ibañez a tenté de le couper et a mis le ballon dans son propre but. La Juve est 3e, à 5 points du leader, l'Inter, mais avec un match en moins. l'AC Milan pourrait reprendre la tête dimanche en battant Crotone à San Siro. La Roma est 4e, à deux points de ses rivaux cet après-midi, mais aussi avec un autre match à disputer.