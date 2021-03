"Cristiano Ronaldo n'atteindra jamais le niveau de Pelé, ni de Maradona ou Messi"

Cristiano Ronaldo a doublé Pelé dans le nombre de buts marqués en compétitions officielles et cela continue de soulever la polémique. Désormais, c'est José João Altafini, dit "Mazzola", qui a souligné que le "roi du football brésilien a marqué 1225 buts officiels" et que, pour cette raison, CR7 "ne pourra jamais vaincre" la légende du ballon rond.

"Je voudrais savoir qui a inventé ce classement ... Ridicule ! Ronaldo n'a dépassé personne, Pelé a 1225 buts marqués en matchs officiels, point final. Ces chiffres sont créés pour plaire à quelqu'un. Ronaldo n'a pas dépassé Pelé, et il ne le fera jamais.", a affirmé l'ancien international Auriverde, champion du monde en 1958, avant de poursuivre :

"Ronaldo n'a pas atteint les objectifs de Pelé et n'atteindra jamais le niveau du roi. En fait, Ronaldo n'atteindra jamais le niveau du roi, ni de Maradona ou Messi. Ils sont les plus grands de l'histoire du football", a conclu Altafini .

Il faut rappeler que, selon plusieurs bases de données officielles, Ronaldo a déjà dépassé le record de Pelé et est même en tête de la liste des plus grands buteurs de l'histoire, ainsi que de Josef Bican et ses "supposés" 805 buts. L'international portugais en est à 767 buts en carrière professionelle.