Cristiano Ronaldo ne se cherche pas d'excuses

Cristiano Ronaldo a déclaré qu'il n'y avait aucune excuse pour la défaite 3-0 de la Juventus à domicile contre la Fiorentina, mais reste optimiste sur le fait que les champions de Serie A "reviendront plus forts et plus unis que jamais" en 2021.

Pour Ronaldo, les joueurs de la Juve doivent donner plus

Les géants turinois ont subi leur plus lourde défaite depuis leur arrivée au stade Allianz il y a neuf ans, alors que la Viola d'un Franck Ribéry étincelant remportait une victoire choc mardi.

La Juve était déjà menée suite à un but de Dusan Vlahovic lorsque Juan Cuadrado a été expulsé après seulement 18 minutes de jeu pour un mauvais geste sur Gaetano Castrovilli.

Un CSC d'Alex Sandro et un but signé Martin Caceres ont scellé le destin de la rencontre en faveur de la Fiorentina, laissant l'équipe d'Andrea Pirlo à sept points du leader Milanais à la quatrième place du classement.

Ronaldo sait que la prestation de la Juve était inacceptable et a appelé les Bianconeri à se remotiver pour le reste de la saison.

Le capitaine du Portugal a posté ses propos sur son compte Instagram : "Hier, avec une performance médiocre et un résultat loin d'être acceptable, nous avons clôturé nos matchs programmés pour 2020, une année spéciale à bien des égards. Stades vides, protocoles covid, matchs reportés, longues interruptions et un calendrier très serré.

"Mais ce n'est pas une excuse pour quoi que ce soit. Nous savons que nous devons donner plus de nous-mêmes, pour mieux jouer et gagner de manière plus régulière. Nous sommes la Juventus ! Et nous ne pouvons tout simplement accepter rien de moins que l'excellence sur le terrain !

"J'espère que ce court arrêt pourra nous aider à revenir plus forts et plus unis que jamais, car la saison est encore loin d'être terminée et au final nous pensons que nous allons, une fois de plus, fêter des titres avec nos tiffosi.

"Croyez en nous, faites confiance à notre équipe autant que nous vous faisons confiance, et nous répondrons présents!"