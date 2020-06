La Ligue des champions sera jouée en août. À Lyon, ils attendent avec impatience le match retour des huitièmes de finale contre la Juventus. Au match aller, les hommes de Rudi Garcia se sont imposés 1-0.

Malgré la victoire, Aulas croit que les bianconeri sont les grands favoris : "La Juve sera super favorite, elle arrivera en forme", a-t-il déclaré dans un premier temps.

Il a aussi profité pour taquiner la superstar de la Juventus : "Même si Cristiano Ronaldo ne semble pas au top (...) On va essayer de se préparer au mieux, même si on ne sait pas si on pourra jouer des matches amicaux."

Ces derniers temps, Cristiano a été la cible de nombreuses critiques après un retour au football assez décevant.

Au-delà de Cristiano, Aulas a voulu faire comprendre que ses hommes pouvaient faire mal à la Juve. Il a prévenu qu'ils se battront : "En août, on devrait récupérer Depay. Tout est possible dans le foot. Mais peut-être qu'avant, j'irai faire un tour à Lourdes..."