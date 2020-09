"Cristiano Ronaldo peut jouer jusqu'à 40 ans"

Après six années sous les couleurs de Manchester United, avoir remporté sa première Ligue des champions et son premier Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo est considéré comme une des légendes du club mancunien. Pour le sélectionneur des Pays de Galles et ancien coéquipier du portugais, Ryan Giggs, il est certain que CR7 va pouvoir rester à ce niveau encore quelque temps bien que personne ne se doutait de son sens pour le but : "Je l'ai vu au début de sa carrière et on ne pouvait pas prévoir qu'il marquerait autant de buts. C'était un talent, un de ces joueurs brillants qui savent vous faire vibrer. Il a marqué 40 buts en une saison et à partir de ce moment, tout ce qu'il a fait est devenu remarquable"

Le gallois a également souligné la condition physique de l'attaquant de la Juventus, précisant qu'il pouvait encore jouer jusqu'a... ses 40 ans : "Il peut jouer jusqu'à quarante ans, mais il devra être dans un bon club. C'est quelqu'un qui prend soin de lui, il mange bien, se repose et vit pour le football. C'est le meilleur professionnel avec lequel j'ai travaillé."