Cristiano Ronaldo premier milliardaire du football

Encore un record pour CR7 ! Le magazine américain 'Forbes' affirme en effet que la vedette de la Juventus a dépassé la barre symbolique du milliard d’euros de revenus depuis l’entame de sa carrière en pro.

Il s'agit d'un chiffre gargantuesque, un palier qui n’a jusqu’ici encore jamais été franchi par un footballeur et qui met en lumière les talents d'investisseurs de Ronaldo..

Un record d'autant plus impressionnant que Ronaldo n’est actuellement pas le joueur le mieux payé au monde. C’est l'attaquant du Barça Lionel Messi, accessoirement grand rival de CR7, qui peut prétendre à ce titre avec un salaire annuel évalué à 86 millions d'euros.

La rivalité des des deux hommes fait donc rage autant sur le pré qu'en dehors.

Cristiano Ronaldo earned $105 million in the past year, landing him at No. 4 on the 2020 Forbes #Celeb100 list, one spot above Lionel Messi—and making him the first soccer player in history to earn $1 billion https://t.co/QVNG43uqFw pic.twitter.com/YnuvRHxDOX