Cristiano Ronaldo prêt à poursuivre avec la Juventus

Cristiano Ronaldo semble engagé pour au moins une saison supplémentaire avec la Juventus, car il vise un troisième Scudetto l'année prochaine.

Ronaldo a rejoint la Juve en provenance du Real Madrid pour un transfert de 100 millions d'euros il y a deux ans. En Italie, et malgré le poids de l'âge, il a conservé le rendement exceptionnel qu'on lui connait. Le joueur de 35 ans a marqué 21 buts en Serie A en 2018-19, avant de s'améliorer et porter ce total à 31 buts cette saison aidant la Juve à remporter un neuvième titre consécutif en championnat.

Ce faisant, il a marqué l'histoire du club en devenant le troisième joueur à scorer plus de 30 buts en une seule saison, suivant les traces de Felice Borel (31 en 1933/34) et de John Hansen (30 en 1951/52). Ses exploits devant les buts cette saison n'ont été éclipsés que par Ciro Immobile de la Lazio et Robert Lewandowski du Bayern Munich en Europe. L'attaquant de la Lazio l'a privé du Soulier d'Or en signant 36 réalisations.

De légères spéculations avaient suggéré ces derniers mois que Ronaldo, qui n'a pas participé à la défaite 3-1 de samedi contre la Roma lors du dernier match de Serie A de la saison, pourrait envisager son avenir ailleurs. On lui prête une relation compliquée avec l'entraineur piémontais, Maurizio Sarri. Mais, ce ne sont que des bruits sans fondement et Ronaldo a donné une indication claire sur le fait qu'il prévoyait de rester à Turin en 2020/2021.

Dans un post Instagram publié après que la Juve ait soulevé le trophée de Serie A samedi, Ronaldo a déclaré : "Heureux de remporter les deux derniers des neuf titres consécutifs de Serie A pour la Juventus! Cela semble facile mais ce n'est pas le cas! Année après année, avec du talent, du dévouement et du travail acharné, vous pouvez atteindre vos objectifs et être meilleur qu'avant ! C'est parti pour mon troisième."

La Juve pourrait encore mettre fin cette saison à une attente de 24 ans en gagnant également la Ligue des champions cette saison. La Vieille Dame doit remonter un retard d'un but face à Lyon en 8es de finale de C1 pour voir les quarts de finale de cette épreuve (0-1). La tâche ne sera pas facile, mais Ronaldo et consorts sont déterminés à relever le défi.