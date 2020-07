Pjanic et Cristiano Ronaldo rapprochent la Juve du titre

Après une première période difficile et la perte de Danilo puis de Paulo Dybala sur blessure, la Juventus Turin a enfin pu retrouver le sourire avec l'ouverture du score.

Quelques secondes avant la mi-temps, c'est l'international portugais Cristiano Ronaldo qui s'est chargé d'ouvrir le score et de donner un peu d'air à son équipe contre la Sampdoria.

Sur coup franc, Miralem Pjanic a merveilleusement bien combiné avec le Portugais en lui envoyant directement le ballon à l'entrée de la surface. Le quintuple Ballon d'Or a rapidement repris le ballon de l'intérieur de son pied droit à ras du sol.

Géné par tous les joueurs dans la surface, le gardien n'a rien pu faire et a plongé trop tard. Un but qui rapproche CR7 et la Juve du titre. Le 31e du Portugais cette saison.