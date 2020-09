"Cristiano Ronaldo se sent beaucoup mieux"

Sans son capitaine, blessé à un orteil, le Portugal a fait le boulot en étrillant la vice-championne du monde (4-1).

À la fin de la rencontre, le sélectionneur portugais, Fernando Santos, a laissé entendre au micro de 'RTP1', que Cristiano Ronaldo pourrait être apte à affronter la Suède mardi prochain : "Cette équipe se connaît bien et je m'attendais à un bon match face à un grand adversaire. Il (Cristiano Ronaldo) s'est entraîné aujourd'hui et il se sent beaucoup mieux. Demain, il s'entraînera à nouveau et a priori il ira en Suède, puis nous prendrons une décision."

Sur la titularisation surprise d'Anthony Lopes : "Pour moi, ce n'était pas une surprise. Je suis tenu d'observer ce qu'il se passe aux entraînements et Anthony Lopes avait plus de temps de jeu. Rui Patricio est un joueur fondamental mais il ne jouait pas depuis trois semaines."