Cristiano Ronaldo veut retourner au Real Madrid

Ces derniers jours, depuis l'élimination de la Juventus en Ligue des champions contre Porto, les rumeurs sur un éventuel départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe turinoise se sont multipliées.

La situation économique difficile dans laquelle se trouve le club italien pourrait amener la "Vecchia Signora" à ouvrir ses portes à un transfert du quintuple Ballon d'Or, qui serait lui-même serait déjà en train d'envisager un éventuel adieu au club transalpin.

Alors que les dernières rumeurs indiquaient que le PSG était à l'affût d'un éventuel contrat, l'autre grande équipe qui apparaît comme une destination possible pour Cristiano Ronaldo est bien évidemment le Real Madrid. Ce jeudi soir, 'El Chiringuito' a révélé que Jorge Mendes aurait sondé le club merengue pour un éventuel retour au Santiago Bernabeu.

Car selon les dernières informations de "AS", Cristiano Ronaldo voudrait bien retourner à Madrid. Le quintuple Ballon d'Or suit la situation actuelle de son ancien club de près et verrait son éventuel retour au club comme une grande motivation pour poursuivre sa carrière. Ensemble, le club et le meilleur buteur de son histoire pourraient travailler pour remonter sur le toit de l'Europe.

À l'heure actuelle, selon les médias cités, revenir dans son ancien club pourrait être le souhait de Cristiano Ronaldo. De plus, l'opération ne serait pas trop complexe, puisque le journal révèle la Juve ne devrait pas forcément s'opposer à un départ de la superstar, l'équipe italienne cherchant à réduire sa masse salariale.

Ainsi, Cristiano Ronaldo pourrait porter à nouveau les couleurs d'un Real Madrid avec lequel il a remporté jusqu'à quatre Ligue des champions et marqué un total de 450 buts lors des 438 matchs qu'il y a disputés.