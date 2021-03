Cristiano, témoin du but contre son camp de l'Azerbaïdjan

Le Portugal a fait le minimum syndical contre l'Azerbaïdjan pour son premier match des qualifications à la Coupe du monde au Qatar. Beaucoup avaient prédit une raclée et un festival de Cristiano, mais on n'a rien vu de tout ça.

Les supporters portugais ont dû attendre les dernières minutes de la première mi-temps pour voir l'unique but de leur équipe contre la formation azérie. 'CR7' était aux premières loges et a bien profité de l'action, bien qu'il n'ait rien eu à faire.

Ni lui ni aucun de ses coéquipiers n'a eu à oeuvrer, puisque l'Azerbaïdjan a marqué contre son camp le seul et unique but de la partie. Medvedev a marqué le but le plus stupide de la journée en envoyant par inadvertance le ballon dans ses propres filets.

Cristiano attendait un centre, mais Mahammadaliyev, le gardien de but des visiteurs, a dégagé le ballon des deux poings. Par malchance, la balle a été contrée par Medvedev et a finie sa course dans son propre but sous l'œil attentif de CR7, situé à un mètre à peine.