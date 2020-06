Cristiano, très critiqué en Italie malgré la qualification en finale

Les meilleurs semblent condamnés à l'excellence. Même les meilleurs joueurs peuvent être critiqués. C'est le cas de Cristiano Ronaldo. Le football reprenait ses droits en Italie ce vendredi, la Juventus s'est qualifiée - sans briller face à Milan - pour la finale de la Coupe d'Italie.

Malgré ce fait, la star de la Vieille Dame a été fortement critiquée ce samedi matin dans la presse transalpine. L'ancien joueur du Real Madrid a attiré l'attention en ratant un penalty.

"Décevant" est l'adjectif utilisé par 'La Gazzetta dello Sport' pour désigner l'attaquant portugais (également Pjanic).

Le 'Corriere della Sera' a été encore plus critique, déclarant sans honte que Cristiano "est un peu rouillé". Dans le 'Corriere dello Sport', on peut lire que "Cristiano ne brille pas" et qu'il a passé "une mauvaise soirée".

En outre, la prestation de Ronaldo lui a valu un 5/10, une note attribuée par la presse italienne.