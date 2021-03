"Cristiano va rester avec nous"

Depuis l'élimination de la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les rumeurs d'un départ de Cristiano Ronaldo de la Juve à la fin de la saison s'étaient multipliées.

Beaucoup ont même rapporté que Cristiano Ronaldo et son agent étaient en contact avec le Real Madrid pour un éventuel retour du Portugais du côté de la capitale espagnole.

Cependant, le directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, a tenu à faire taire les rumeurs et a pris la parole au micro de 'Sky Sports Italia' ce dimanche pour confirmer vouloir garder le Portugais.

"On a décidé de garder Cristiano Ronaldo. Notre ligne reste la même, c'est le meilleur joueur du monde et il va rester avec nous", a assuré le directeur sportif du club italien. Il reste encore un an de contrat pour Cristiano Ronaldo à Turin, et le club italien est bien décidé à garder le quintuple Ballon d'Or jusqu'au bout.