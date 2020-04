Critiqué de toutes parts, Liverpool abandonne son droit à l'aide du gouvernement

Les dirigeants de LFP ont été confrontés ces dernières à d'acides critiques après leur décision initiale, mais ont maintenant fait machine arrière.

Liverpool a officiellement annoncé son intention de payer l'intégralité des membres du personnel après avoir initialement pris la décision d'utiliser le régime de congé du gouvernement britannique pour atténuer le contrecoup financier causé par l'épidémie de coronavirus.

Les dirigeants des Merseysiders ont alors été montrés du doigt de toutes parts. Les journalistes, les fans et les anciens joueurs appelant à ce que cette décision soit annulée.

Le syndicat des supporters de Liverpool, Spirit of Shankly, a demandé au club d'expliquer sa ligne de conduite, tandis que les anciens Reds Jamie Carragher et Stan Collymore se sont prononcés ouvertement contre la décision du club.

Le responsable, Peter Moore, a expliqué le changement de cap dans une lettre ouverte sur le site officiel du club.

La déclaration se lit comme suit : "Nous avons consulté un éventail de parties prenantes clés dans le cadre d'un processus visant à obtenir le meilleur résultat possible pour toutes les parties concernées. Une série de scénarios possibles ont été envisagés, y compris mais sans s'y limiter : faire une demande au programme coronavirus de maintien en emploi, qui paie 80% du salaire et garantir le paiement de 20%; faire une demande au programme coronavirus de maintien en emploi avec une garantie de remboursement les sommes reçues à une date ultérieure et, troisièmement, trouver un autre moyen de couvrir nos frais. C'est en conséquence directe de cette vaste consultation et de nos propres délibérations internes à différents niveaux dans l'ensemble du club que nous avons choisi de trouver des moyens alternatifs malgré notre éligibilité à postuler au programme de conservation des emplois contre le coronavirus."