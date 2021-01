La Premier League, l'OM, ses ambitions... Les confessions de Mateta

Repéré par l'Olympique Lyonnais à Chateauroux en 2016, Jean-Philippe Mateta n'a jamais eu sa chance chez les Gones. D'abord prêté au Havre, où il a brillé en Ligue 2 en inscrivant 17 buts lors de la saison 2017-18, l'attaquant a ensuite été transféré en Allemagne, du côté de Mayence. Le début d'une ascension fulgurante.

En Bundesliga, le natif de Sevran s'est rapidement imposé, enchaînant les buts lors de sa première saison. Considéré comme une valeur sûre à son poste, Jean-Philippe Mateta était très courtisé ces derniers mois, notamment par des clubs français. Il a finalement fait le choix de rejoindre la Premier League cet hiver.

En effet, Crystal Palace s'est attaché ses services dans le cadre d'un prêt de 18 mois. Le buteur va donc découvrir un nouveau championnat dans les prochains mois. Ce jeudi, le joueur de 23 ans a accordé un entretien au média So Foot. L'occasion de revenir sur l'intérêt de l'OM, mais aussi d'expliquer son choix.

"Je suis allé au plus motivé, au club qui me voulait le plus, et c’était Crystal Palace"

"Ça fait longtemps que le club parle avec mon entourage. Le coach (Roy Hodgson) m’a dit qu’il me suivait même avant ma blessure. J’ai rencontré le président et les investisseurs, et ils m’ont confirmé que j’étais dans le viseur depuis quelques années. J’ai un peu eu l’impression d’arriver par la grande porte. Ce changement d’environnement ne me fait pas peur. Au contraire, j’ai envie de montrer au club que toutes ces nouveautés ne vont pas m’empêcher de faire ce que je sais faire : marquer et faire gagner mon équipe", a d'abord déclaré Jean-Philippe Mateta, qui a confirmé qu'il était notamment suivi par l'Olympique de Marseille.

"Dans ce milieu, toutes les décisions ne tiennent pas qu’au joueur. Il y a une institution qui doit se mettre d’accord avec une autre institution. C’est une grande équipe du championnat de France. Mais pour le coup, je suis allé au plus motivé, au club qui me voulait le plus, et c’était Crystal Palace. Et en plus, Marseille a fait un autre choix", a révélé le nouvel attaquant des Eagles. Pour rappel, Marseille a jeté son dévolu sur Arkadiusz Milik, ex-attaquant polonais du Napoli.

Enfin, Jean-Philippe Mateta s'est livré sur ses ambitions personnelles. Après un tel parcours, il ne s'interdit plus de rêver. "Je veux gagner des trophées, être en équipe de France, jouer la Ligue des champions. Je veux tout (...) Crystal Palace peut m’aider à aller dans le club dans lequel je vais rester dix ans et avec lequel je vais gagner des trophées", a-t-il confié. Avant cela, il lui faudra trouver ses repères en Premier League, un championnat qui peut s'avérer redoutable niveau adaptation.