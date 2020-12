Coup d'arrÃªt pour les Foxes

Chaque année, le traditionnel Boxing Day offre aux amoureux de football de magnifiques émotions. Disputées en pleine période de fêtes, les rencontres, rapprochées, favorisent le spectacle et les nombreux rebondissements. Cette année, Leicester a ouvert son Boxing Day par un spectaculaire match nul contre Manchester United (2-2).

Kelechi Iheanacho n'est pas Jamie Vardy...

Loin du King Power Stadium, Leicester était ce lundi opposé à une équipe de Crystal Palace en perdition, restant sur deux larges revers face à Liverpool (0-7) et Aston Villa (0-3). Brendan Rodgers s'est donc offert le luxe de faire tourner, en reposant notamment Jamie Vardy et Wesley Fofana, ménagés. Malgré ces deux absences, les Foxes ont dominé le premier acte de la tête et des épaules, se procurant de nombreuses occasions franches face à des locaux bien trop timorés pour les bousculer.

Titulaire en l'absence de Jamie Vardy, sur le banc, Kelechi Iheanacho a été le plus dangereux, mais a mangé la feuille. Après avoir tenté une frappe du gauche déviée in-extremis par la défense adverse, l'attaquant a manqué une formidable opportunité d'ouvrir le score. Mais son pénalty a été détourné par le portier adverse. Dans la foulée, Kelechi Iheanacho, encore lui, n'a pas été en mesure de cadrer sa reprise de la tête, lui qui était pourtant en position idéale pour faire trembler les filets.

Wilfried Zaha freine les ardeurs des visiteurs

Maladroits, à l'image du Nigérian, les Foxes sont donc rentrés frustrés au vestiaire. À la pause, Crystal Palace pouvait s'estimer bien heureux d'être encore dans le match. En seconde période, les débats étaient moins animés, gâchés par du déchet technique. Au fil des minutes, ce sont les locaux qui, peu à peu, ont retrouvé un peu d'allant offensif. Wilfried Zaha, danger offensif numéro un des Eagles en a profité pour ouvrir le score d'une reprise de volée inspirée. Son 8ème but de la saison.



Leicester, qui avait ce mardi l'occasion de s'emparer provisoirement de la place de dauphin de Liverpool, allait devoir réagir. Pas facile face à une équipe de Crystal Palace qui apprécie laisser le ballon à l'adversaire et se contenter d'opérer en contres. Dans cette configuration défavorable, le sauveur de Leicester était le même qu'il y a 48 heures. Harvey Barnes, encore lui, permettait aux Foxes de revenir à égalite d'une frappe du gauche à l'entrée de la surface. 1-1, tel était le score final. Deux points de perdus pour les Foxes.